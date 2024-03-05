Оставили один сорняк в огроде: урожайность резко возросла

Оставили один сорняк в огроде: урожайность резко возросла
Фото: unsplash.com
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Растение считается лечебным

В весенний и летний период садоводам приходится сложно из-за объема навалившеейся работы. Особенно надоедает всем постоянная прополка сорняков, которые вырастают вновь с бешенной скоростью. Однако есть одно сорное растение, которое не обязательно удалять – напротив, оно может увеличить урожайность и только добавить пользы. Это полынь.

Не секрет, что этот сорняк считается лекарственным. Вытяжки из него способны побороть многие недуги, в том числе грибковые инфекции и воспаления. Аналогичный эффект растение может произвести и на огороде. 

Полынь можно выращивать культурно, отведя ей небольшой участок в саду. Особенно она будет полезна для плодовых деревьев, которые часто подвергаются нашествию вредителей. Трава будет отпугивать насекомых своим запахом, а в случае необходимости из нее можно приготовить специальное средство для обработки растений. Также сорняк вполне можно отправить на компост, когда это понадобится.

Ранее "Утро.ру" рассказало, чем подкормить фиалку в начале весны.

Источник: Утро.ру
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