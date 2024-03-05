Оставили один сорняк в огроде: урожайность резко возросла

Растение считается лечебным

В весенний и летний период садоводам приходится сложно из-за объема навалившеейся работы. Особенно надоедает всем постоянная прополка сорняков, которые вырастают вновь с бешенной скоростью. Однако есть одно сорное растение, которое не обязательно удалять – напротив, оно может увеличить урожайность и только добавить пользы. Это полынь.

Не секрет, что этот сорняк считается лекарственным. Вытяжки из него способны побороть многие недуги, в том числе грибковые инфекции и воспаления. Аналогичный эффект растение может произвести и на огороде.

Полынь можно выращивать культурно, отведя ей небольшой участок в саду. Особенно она будет полезна для плодовых деревьев, которые часто подвергаются нашествию вредителей. Трава будет отпугивать насекомых своим запахом, а в случае необходимости из нее можно приготовить специальное средство для обработки растений. Также сорняк вполне можно отправить на компост, когда это понадобится.

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