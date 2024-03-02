С таким раствором даже самая капризная герань сформирует десятки бутонов

Опытные цветоводы знают, что нужно этому комнатному цветку

Дачники любят герань за ее неприхотливость и красоту. И на подкормку этого чудесного комнатного растения, как показывает домашняя практика, идут не самые обычные средства.

Цветоводы рекомендуют эффективный раствор из зубной пасты. Мучаться долго точно не придется: смешиваем в литре теплой воды 20 миллилитров обыкновенной зубной пасты, размешивая до однородного состояния, и затем поливаем. Это нужно делать пару раз в месяц.

Не спешите ужасаться – компоненты зубной пасты насыщают почву кальцием, фтором и другими минералами. В них растения нуждаются всегда. И такая подкормка будет благодатной для каждого капризного цветка в комнате. Растение начнет в обилии выпускать бутоны.

Огородники напоминают, что зубная паста как раз снижает кислотность почвы, насыщая ее минералами. Впрочем, многие рекомендуют выдавливать больше пасты из тюбика на литр и поливать этой подкормкой растение прямо под корень. А если растение поражено грибком, часто проводится обработка из ополаскивателя для полости рта на литр воды (примерно раз в неделю).