Рецепт невероятно полезного коктейля "Доброе утро!": зарядит энергией

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Календарная зима завершилась, однако за окном все еще снег и холода. Взбодрить организм и подготовиться к приходу тепла можно полезным свежевыжатым коктейлем. Напиток "Доброе утро!" готовится всего из двух ингредиентов и отлично восполняет недостаток витаминов.
Ингредиенты:
Приготовление:
Пить такой коктейль лучше всего по утрам. Он обеспечит организм силой и энергией на весь день. Кроме того, в напиток можно добавить немного сливок, чтобы улучшить усвояемость каротина, который содержится в моркови. Это, в свою очередь, поможет поддержать остроту зрения и гарантирует более быстрый и ровный загар.
Кроме того, яблоки и морковь богаты витамином С, который укрепит иммунитет. Именно после зимы иммунная система считается наиболее слабой и уязвимой и нуждается в поддержке.
Ранее мы делились рецептом идеального легкого салата на ужин, который готовится за 15 минут.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни