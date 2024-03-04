Рецепт невероятно полезного коктейля "Доброе утро!"

Рецепт невероятно полезного коктейля "Доброе утро!": зарядит энергией
Фото:freepik.com
Напиток содержит много витаминов и укрепляет здоровье

Календарная зима завершилась, однако за окном все еще снег и холода. Взбодрить организм и подготовиться к приходу тепла можно полезным свежевыжатым коктейлем. Напиток "Доброе утро!" готовится всего из двух ингредиентов и отлично восполняет недостаток витаминов. 

Ингредиенты:

  • Яблоки  —  2шт.
  • Морковь  —  500 граммов.
  • Сахар по желанию.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте морковь и яблоки с содой и ополосните под краном.
  2. Морковь необходимо почистить и нарезать на небольшие кусочки. Яблоки освободите от семечек и тоже нарежьте на дольки. 
  3. Для приготовления коктейля потребуется соковыжималка. Загрузите фрукты и овощи в чашу и выжмите сок. 
  4. Напиток получится не очень сладким, но приятным, с небольшой кислинкой. Если есть желание, можно добавить немного сахара, передает женский журнал "Клео.ру"
  5. Разлейте сок по красивым бокалам и наслаждайтесь. 

Пить такой коктейль лучше всего по утрам. Он обеспечит организм силой и энергией на весь день. Кроме того, в напиток можно добавить немного сливок, чтобы улучшить усвояемость каротина, который содержится в моркови. Это, в свою очередь, поможет поддержать остроту зрения и гарантирует более быстрый и ровный загар. 

Кроме того, яблоки и морковь богаты витамином С, который укрепит иммунитет. Именно после зимы иммунная система считается наиболее слабой и уязвимой и нуждается в поддержке. 

Ранее мы делились рецептом идеального легкого салата на ужин, который готовится за 15 минут. 

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей