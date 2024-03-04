Рецепт невероятно полезного коктейля "Доброе утро!": зарядит энергией

Напиток содержит много витаминов и укрепляет здоровье

Календарная зима завершилась, однако за окном все еще снег и холода. Взбодрить организм и подготовиться к приходу тепла можно полезным свежевыжатым коктейлем. Напиток "Доброе утро!" готовится всего из двух ингредиентов и отлично восполняет недостаток витаминов.

Ингредиенты:

Яблоки — 2шт.

Морковь — 500 граммов.

Сахар по желанию.

Приготовление:

Тщательно помойте морковь и яблоки с содой и ополосните под краном. Морковь необходимо почистить и нарезать на небольшие кусочки. Яблоки освободите от семечек и тоже нарежьте на дольки. Для приготовления коктейля потребуется соковыжималка. Загрузите фрукты и овощи в чашу и выжмите сок. Напиток получится не очень сладким, но приятным, с небольшой кислинкой. Если есть желание, можно добавить немного сахара, передает женский журнал "Клео.ру". Разлейте сок по красивым бокалам и наслаждайтесь.

Пить такой коктейль лучше всего по утрам. Он обеспечит организм силой и энергией на весь день. Кроме того, в напиток можно добавить немного сливок, чтобы улучшить усвояемость каротина, который содержится в моркови. Это, в свою очередь, поможет поддержать остроту зрения и гарантирует более быстрый и ровный загар.

Кроме того, яблоки и морковь богаты витамином С, который укрепит иммунитет. Именно после зимы иммунная система считается наиболее слабой и уязвимой и нуждается в поддержке.

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