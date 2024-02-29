На Масленицу утомитесь принимать гостей: о ваших блинах узнает весь город

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Меньше чем через пару недель начнется самый вкусный период весны: Масленица. Почти на каждой кухне начнут готовить блины, хвастаясь секретными рецептами. Даже без ничего блины вкусны до невозможности, а если уж подобрать вкусную начинку, то и вовсе треск за ушами заглушит все вокруг. Даже блинные торты и то придумали.
Приготовить тонкие, вкусные, ажурные блины несложно.
Для начала все, что будет использоваться для приготовления, стоит оставить на столе, чтобы прогрелось до комнатной температуры. Это позволит компонентам лучше смешаться. Когда жидкое тесто будет готово, его надо оставить "дойти".
И не забывайте перед тем, как вылить тесто на сковороду, перемешать его, чтобы мука, которая непременно осядет на дно, снова поднялась.
Приятного аппетита!
Ранее мы давали рецепт изумительных блинчиков с бананом.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни