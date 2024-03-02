Бесподобные пирожки с картошкой: золотая классика из СССР

Бесподобные пирожки с картошкой: золотая классика из СССР
Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Окунемся в детство с волшебным рецептом

Пирожки – культурный код каждого жителя постсоветского пространства, которое помнят еще с самого детства. Готовятся очень часто вместе с картофельной начинкой в различных вариациях – в аутентичном виде, с добавлением зелени, яиц и лука. Вариантов много. 

Однако главную роль играет тесто, которое должно идеально сочетать нежность, мягкость и пышность. Особенно, если блюдо готовится на сковороде, чтобы в тесто не впиталось в обилии масло, а пирожки равномерно пропекались с каждой стороны.

Для приготовления теста нам потребуется четверть литра кефира, яйцо, по чайной ложке соли и сахара, 30 миллилитров растительного масла, 400 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя. 

Начинка – 400 граммов картофеля, луковица, укроп, половина чайной ложки соли.

Начинаем готовить. В кефир идут соль, сахар, яйцо. Все хорошо замешиваем и вливаем растительное масло, просеиваем муку, засыпаем разрыхлитель, чтобы тесто получилось мягким и эластичным. Оставляем на пятнадцать минут.

Приступаем к начинке – отваренный картофель необходимо размять до состояния пюре, обжарить мелкопорезанный лук до золотистого состояния, и смешать с укропом.

Разделяем тесто на 16 частей, формируем колобки и оставляем вновь под целлофаном на 10 минут. Раскатываем каждый в лепешку и выкладываем посередине начинку. Запечатываем, формируя пирожки и смазывая маслом. После обжаривания кладем пирожки на сковороду швами вниз для сохранения формы. Приятного аппетита!

А ранее мы делились рецептом отменной грузинской овощной закуски.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей