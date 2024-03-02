Бесподобные пирожки с картошкой: золотая классика из СССР

Окунемся в детство с волшебным рецептом

Пирожки – культурный код каждого жителя постсоветского пространства, которое помнят еще с самого детства. Готовятся очень часто вместе с картофельной начинкой в различных вариациях – в аутентичном виде, с добавлением зелени, яиц и лука. Вариантов много.

Однако главную роль играет тесто, которое должно идеально сочетать нежность, мягкость и пышность. Особенно, если блюдо готовится на сковороде, чтобы в тесто не впиталось в обилии масло, а пирожки равномерно пропекались с каждой стороны.

Для приготовления теста нам потребуется четверть литра кефира, яйцо, по чайной ложке соли и сахара, 30 миллилитров растительного масла, 400 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя.

Начинка – 400 граммов картофеля, луковица, укроп, половина чайной ложки соли.

Начинаем готовить. В кефир идут соль, сахар, яйцо. Все хорошо замешиваем и вливаем растительное масло, просеиваем муку, засыпаем разрыхлитель, чтобы тесто получилось мягким и эластичным. Оставляем на пятнадцать минут.

Приступаем к начинке – отваренный картофель необходимо размять до состояния пюре, обжарить мелкопорезанный лук до золотистого состояния, и смешать с укропом.

Разделяем тесто на 16 частей, формируем колобки и оставляем вновь под целлофаном на 10 минут. Раскатываем каждый в лепешку и выкладываем посередине начинку. Запечатываем, формируя пирожки и смазывая маслом. После обжаривания кладем пирожки на сковороду швами вниз для сохранения формы. Приятного аппетита!

А ранее мы делились рецептом отменной грузинской овощной закуски.