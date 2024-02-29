Приметы на 29 февраля: какой шаг приведет к большой беде

В эту дату на Руси отмечали Касьянов день

29 февраля наши предки праздновали Касьянов день. Православная церковь вспоминает деяния святого Кассиана, который был знаменитым монахом и сделал большой вклад в развитие аскетизма. 29 февраля бывает всего раз в четыре года, так что нужно очень внимательно отнестись к традициям и запретам на этот день.





Что нельзя делать 29 февраля