Приметы на 29 февраля: какой шаг приведет к большой беде

Приметы на 29 февраля: какой шаг приведет к большой беде
Фото: www.unsplash.com
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В эту дату на Руси отмечали Касьянов день

29 февраля наши предки праздновали Касьянов день. Православная церковь вспоминает деяния святого Кассиана, который был знаменитым монахом и сделал большой вклад в развитие аскетизма. 29 февраля бывает всего раз в четыре года, так что нужно очень внимательно отнестись к традициям и запретам на этот день.

Что нельзя делать 29 февраля


В эту дату следует отказаться от шумных пиров и вечеринок. Изобилие еды в последний зимний месяц может привести к тому, что весь последующий год человек, наоборот, будет испытывать нужду и финансовые трудности.

Также народные приметы категорически запрещают оставлять на ночь в доме людей, которые не являются вам родственниками. Нарушение данного запрета может обернуться большой бедой. Считалось, что такой шаг приведет к серьезным болезням, обстановка в доме ухудшится, начнутся затяжные конфликты.

Также не стоит в эту дату принимать важные решения. День точно не подходит для предложения руки и сердца. Такой брак в будущем может принести большое разочарование. А еще не стоит делать крупные покупки, велика вероятность, что деньги будут потрачены зря.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом знаменитого индийского мальчика-пророка на 2024 год. Будущее нельзя назвать безоблачным, но есть и приятные моменты.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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