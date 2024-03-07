Что нельзя делать 8 марта: приметы и суеверия

Не разрешается заниматься счетом денег после захода солнца

8 марта 2024 года отмечается не только Международный женский день, но и праздник Матроны Московской. Считается, что день имеет особое значение, поскольку призван побудить людей посмотреть на мир с любовью, уважением, благодарностью и найти в себе внутреннюю гармонию. Для 8 марта существует масса запретов, примет и суеверий.

Приметы на 8 марта 2024 года

Если сорока начала прыгать на крыше дома, то скоро там пойдет на поправку тяжело больной человек.

Если птицы прячутся под крышу – скоро погода испортится.

Голуби начали ворковать – весна будет теплой и солнечной.

Кошка в этот день заснула на столе – кто-то в доме заболеет тяжелым недугом.

Что нельзя делать 8 марта 2024 года