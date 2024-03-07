Что нельзя делать 8 марта: приметы и суеверия

Не разрешается заниматься счетом денег после захода солнца
8 марта 2024 года отмечается не только Международный женский день, но и праздник Матроны Московской. Считается, что день имеет особое значение, поскольку призван побудить людей посмотреть на мир с любовью, уважением, благодарностью и найти в себе внутреннюю гармонию. Для 8 марта существует масса запретов, примет и суеверий.
Приметы на 8 марта 2024 года
Если сорока начала прыгать на крыше дома, то скоро там пойдет на поправку тяжело больной человек.
Если птицы прячутся под крышу – скоро погода испортится.
Голуби начали ворковать – весна будет теплой и солнечной.
Кошка в этот день заснула на столе – кто-то в доме заболеет тяжелым недугом.
Что нельзя делать 8 марта 2024 года
Считается, что если женщина мечтает о долгом семейном счастье, то этот день запрещено проводить в исключительно дамской компании.
Не разрешается в этот день тосковать по утрам. Иначе можно притянуть несчастия и плохие новости.
Запрещено ругать молодых девушек или вести себя по отношению к ним неуважительно. Иначе их может одолеть нечистая сила.
Нельзя носить 8 марта старую или грязную одежду, чтобы не накликать на себя беду.
Вечером категорически запрещается выносить мусор.
Если солнце уже зашло, то не стоит заниматься подсчетом денег. По поверью, после этого они могут начать исчезать, поскольку нечисть будет их приворовывать.