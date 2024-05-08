Обезьяна спародировала зажигательный танец сексуальных девушек – видео

Обезьяна спародировала зажигательный танец сексуальных девушек – видео
Фото: www.unsplash.com
Шимпанзе была очень убедительна

Жаркие танцы – излюбленный способ многих женщин привлечь внимание к своей персоне. Существует огромное количество видов сексуальных плясок, среди которых особенной популярностью стал пользоваться тверкинг. Именно этот секси-танец решила спародировать умная обезьянка.

Главной фишкой плясок является интенсивное потрясывание ягодицами. Надо полагать, обезьяна насмотрелась видеороликов с такими танцами и решила блеснуть своими талантами. Стоит отметить, что шимпанзе отлично справилась с задачей.

Сначала мохнатая красотка развернулась к зрителям спиной и стала активно трясти ягодицами. Затем обезьяна исполнила сложный трюк. Она резко встала на передние лапы, задние вытянула вверх и в такой позе тоже потрясла ягодицами. Разумеется, необычное представление произвело фурор в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

В США раскрыли, какой удар Москва готовит НАТО на Украине

Киевский режим – далеко не единственная цель российских бойцов

Избил и ограбил: во Владивостоке схватили агрессивного американского военного

Парень влюбился в русскую девушку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей