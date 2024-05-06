На концерте в Дубае Шевчук призвал к революции

Шевчук покинул Россию и сделал громкое заявление
Юрий Шевчук. Кадр: YouTube.com
Артист отправился на гастроли после перенесенного заболевания

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук после отмены российских выступлений стал давать концерты за границей. Недавно он выступил в ОАЭ, где, как пишут в соцсетях, случайно сделал громкое заявление на политическую тему. 

Музыкант прервал своей исполнение песни "Что такое осень" на словах "что же будет завтра с нами" и обратился к залу с просьбой дать ответ. Публика стала выкрикивать ему свои варианты. В ответ артист заявил, что "все будет нормально" и начал рассказывать публике об исторических концепциях.

Он утверждает, что существует два пути развития какого-либо периода. Сначала все начинается хорошо, а заканчивается плохо. А второй вариант подразумевает, что "вся эта лажа заканчивается революцией, чем-то хорошим". 

"Я придерживаюсь второй точки зрения, и вам предлагаю. Эта концепция вывозит, вывозит, друзья мои", – сказал Шевчук.

После чего продолжил исполнять песню.

В конце прошлого года стало известно, что Юрий Шевчук перенес инфаркт. Из-за этого был отменен гастрольный тур артиста до января 2024 года – он проходил реабилитацию. 

Источник: Telegram
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