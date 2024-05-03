Cалтыков рассказал про свое отношение к Советскому Союзу

Cалтыков раскрыл свое отношение к Советскому Союзу
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Он сравнил старое поколение с современным

Певец Виктор Салтыков в новом интервью признался, что советский период был для него потрясающим во всех аспектах. Больше всего ему нравилось, что общество не было разделенным в социальном плане.

Салтыков отметил, что ему очень симпатичны люди его поколения – именно им, по его словам, стоит быть благодарными за то, что удалось сохранить хорошего из той эпохи. При этом современная молодежь вызывает у него смешанные чувства.

"Необязательные. Слово дали – не выполнили. Мы были другие", – сказал артист.

Знаменитость указал, что во времена его молодости не было такого обилия развлечений и "отдушин", которые позволяют человеку ничего не делать. Из-за этого люди его поколения были сконцентрированы на какой-то деятельности и стремились к ней.

В советские годы нельзя было просто так добыть денег – нужно было обязательно идти работать, хоть кочегаром или плотником. Сегодня молодое поколение может получить заработок более простыми способами. И это ему не особо близко по духу.

"Советский Союз был во всем прекрасен", – подытожил он.

Ранее Виктор Салтыков заявил, что не верит в патриотизм SHAMAN. Артист указал, что ему кажутся более искренними в этом Юрий Шевчук и группа "Любэ".

Источник: News.ru

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