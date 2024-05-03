Daily Mail: Бритни Спирс отказалась от перелетов на частном самолете

Источник раскрыл правду о происходящем с Бритни Спирс
Бритни Спирс. Фото: соцсети
По его словам, звезда пребывает в отличном настроении после разбирательств со своим родителем

После недавнего суда с отцом, по итогам которого Бритни Спирс обязали заплатить ему два млн долларов, артистка пошла вразнос. Она разбила лобовое стекло автомобиля и в целом вела себя неадекватно, что спровоцировало слухи об очередном психическом кризисе у знаменитости.

Знакомые утверждают, что певица тратит свое многомиллионное состояние со скоростью света – она предпочитает регулярно летать на отдых частным самолетом и сливать там огромные суммы. Не исключено, что желание вести роскошный образ жизни может привести к ее скорому банкротству. Однако, по словам источников, после суда Спирс все же решила вести себя поскромнее.

Бритни отказалась от соцсетей, поскольку хочет отдохнуть со своими друзьями после судебного разбирательства. Сейчас, говорят осведомители, она очень счастлива, что наконец смогла поставить точку в свих отношениях с отцом. 

"Никто не боится за состояние Бритни, и она далека от того, чтобы разориться", – поделился инсайдер.

Он утверждает, что артистка отказалась от перелетов частным джетом, но деньги для хорошей жизни у нее имеются. Например, сейчас она близка к тому, чтобы получить солидную прибыль за выход своих мемуаров.

Источник: Daily Mail

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