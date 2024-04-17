Биограф Левин указала на желание Меган Маркл задеть тяжелобольную Кейт Миддлтон

Американскую актрису в Британии недолюбливают

Страшное горе, которое свалилось на голову королевскому дому Великобритании, казалось бы, должно было примирить между собой всех членов августейшего семейства. Однако старые счеты оказались важнее. По крайней мере, так считают некоторые британские аналитики.



Так, Анджела Левин обратила внимание на поведение супруги принца Гарри Меган Маркл. Как известно, сегодня королевская семья столкнулась с чередой серьезных испытаний. Онкологическое заболевание обнаружено у короля Карла III, а также у его невестки, принцессы Кейт Миддлтон.

Можно предположить, что в такой тяжелой ситуации все раздоры должны быть забыты. Многих удручает и даже злит, что принцесса Сассекская Меган Маркл рассорила своего мужа принца Гарри с королевской семьей. Как сообщил биограф, бывшая американская актриса обещала не вмешиваться в ситуацию, пока Кейт болеет, но об их вражде известно очень давно.

Левин убеждена, что даже онкологическое заболевание не сможет повлиять на действия Маркл, она давно вступила на тропу войны против Миддлтон и всего семейства, так что в самое ближайшее время может снова проявиться, что задеть родственницу. Биограф напомнила, что даже болезнь ныне покойной королевы Елизаветы II не остановила опальную чету от скандальных заявлений.

"Она сказала, что не хочет вмешиваться, пока Кейт и король нездоровы, но она вмешивалась, когда герцогу Эдинбургскому было плохо, когда королеве было плохо. Так что я не верю ее словам", – заявила эксперт.

Впрочем, ранее стало известно, что принц Гарри хочет наладить отношения с семьей.