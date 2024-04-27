Фокусник Амаяк Акопян отказался лечить позвоночник за границей

Многие выросли на шоу артиста

Заслуженный артист Российской Федерации Амаяк Акопян – настоящий любимец публики. Многие россияне буквально выросли на развлекательных шоу иллюзиониста. К сожалению, в последнее время артисту приходится нелегко. Оказалось, его мучают страшные боли.



Акопян признался, что у него серьезные проблемы с позвоночником. Страдания настолько сильные, что знаменитости приходится постоянно пить обезболивающие средства. Более того, фокуснику нужна серьезная операция. Сейчас Акопян подыскивает нейрохирурга, который сможет качественно "вставить железки" в его позвоночник и облегчить страдания знаменитости.

При этом популярный российский артист заявил о твердом решении по поводу заграницы. Фокусник подчеркнул, что осознанно отказался делать операцию в Израиле, Германии или Соединенных Штатах Америки. Иллюзионист даже не рассматривает подобные варианты – он верит только отечественным докторам и надеется скоро сделать операцию.

К слову, ранее стало известно о тяжелом состоянии знаменитой советской актрисы Светланы Светличной. Артистка столкнулась с серьезными испытаниями. Здоровье знаменитости настолько подорвалось, что она не могла самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Теперь Светлана Светличная находится под пристальным наблюдением медицинских специалистов.