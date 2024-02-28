Вовк отреагировала на слухи о своей экстренной госпитализации

Вовк прервала молчание после слухов об экстренной госпитализации
Ангелина Вовк. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Телеведущая обратилась к своим недоброжелателям

Представитель 81-летней Ангелины Вовк отреагировала на информацию о своей госпитализации, заявив, что та отдыхает на даче. Директор заверила журналистов, что никто артистку в больницу не увозил, и никаких проблем с легкими, о чем ранее писали в медиа, нет.

Напомним, ранее появилась информация об экстренной госпитализации телеведущей. Так, телеграм-канал "112" сообщил, что диктора увезли в больницу из-за обострения хронических болячек, к которым прибавились и некие проблемы с бронхами.

Позднее директор Вовк вышла на связь с журналистами, заверив, что все в порядке и ее никто ни в какую больницу не увозил: живет на даче, да и чувствует себя замечательно, отмечает телеканал "360". Та находится за городом и часто наведывается в поликлинику, передает женский журнал "Клео.ру".

К слову, сама телеведущая считает, что стала жертвой некоторых "друзей", пустивших злые слухи и желающих ей проблем со здоровьем.

"Хотят, чтобы я заболела", – предположила Вовк в беседе с журналистами.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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