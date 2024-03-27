Светлану Светличную экстренно госпитализировали

Состояние 83-летней звезды резко ухудшилось

Сегодня, 27 марта, появились тревожные новости о знаменитой советской актрисе Светлане Светличной. Журналистам стало известно, что пожилую звезду экстренно забрали в больницу.



Новости о внезапной госпитализации выглядят весьма тревожно на фоне почтенного возраста актрисы – звезде культовой советской киноленты "Бриллиантовая рука" уже 83 года. В таком возрасте проблемы с сердцем могут привести к самым трагическим последствиям.

Согласно данным, которые удалось узнать журналистам, причиной госпитализации стал острый инфаркт миокарда. Сейчас врачи стараются сделать все возможное для того, чтобы помочь любимице публики.

Артистку забрали на скорой прямо из столичного психиатрического стационара Гиляровского. Пожилая знаменитость несколько лет живет в этой лечебнице из-за деменции – старческое слабоумие полностью изменило жизнь артистки.

Также известно, что несколько дней назад Светлана Светличная почувствовала резкое ухудшение состояния, артистка перестала самостоятельно ходить.

К слову, ранее стало известно, что Лолите Милявской после скандальной "голой" вечеринки известного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой вызвали скорую помощь. Популярной российской артистке стало неожиданно плохо.