Муцениеце эмоционально высказалась об итогах суда против Прилучного

Актриса намекнула на двуличие бывшего возлюбленного

Судебные разбирательства между бывшими супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным подошли к концу. Иск в отношении уплаты алиментов на двоих общих детей был частично удовлетворен, артистка смогла добиться увеличения суммы выплат на дочь и сына. По этому поводу знаменитость опубликовала эмоциональный пост, в котором прервала молчание об иске к экс-супругу.

Муцениеце отметила, что вердикт был венесен в красивую дату – 24 апреля 2024 года. Победой она невероятно довольна, но не может назвать это радостным событием. Актриса указала, что судиться из-за алиментов, как правило, приходится не от хорошей жизни.

"Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)", – уколола она Прилучного и Брутян.

Агата подчеркнула, что для некоторых людей важнее казаться хорошими семьянинами, чем являться ими на самом деле. По ее словам, тенденция, что после развода мужчины предпочитают сваливать общих детей на плечи женщины, является ужасающей. И ей очень грустно, что многим приходится тянуть все самостоятельно как в финансовом, так и моральном плане.

Ранее стало известно, какие на самом деле отношения связывают Муцениеце и ведущего Ивана