"Хочется квартиру": Муцениеце рассказала, почему требует алименты с Прилучного

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
34-летняя Агата Муцениеце загорелась идеей приобрести недвижимость, заявив, что стремится обеспечить детям будущее.
Напомним, актриса до сих пор выражает в суде претензии к бывшему супругу Павлу Прилучному, требуя от него повышения алиментных выплат на детей. Вот и недавно Агата заявила, что беспокоится о будущем своей дочери и сына.
И вот, после тяжелых съемок актриса уехала за город, где осталась на ночь. Вдали от шумной и необъятной Москвы Муцениеце призналась, что жизнь вдали от городской суеты и вблизи от природы ее восхищает. Агата видит прелесть в сельской жизни – видимо, это и заставило ее серьезно задуматься о покупке дома, который будет опорой и для Тимофея, и для Мии.
"Мне хочется, чтобы у моих детей тоже была какая-то "подложка". Чтобы было место жительства у каждого. Хочется купить квартиру за Москвой", – призналась латвийская актриса, обращаясь к поклонникам в социальных сетях.
Правда, рассматривает Агата пока что квартиру в Новой Москве. Желает дышать чистым воздухом, просыпаться под пение птиц и слышать шелест деревьев.
Напомним, ранее экс-супруга Прилучного потребовала от бывшего в суде в качестве выплат по алиментам треть его зарплаты, объяснив, что ежемесячных ста тысяч рублей, установленных судом ранее, явно недостаточно для покрытия всех расходов на наследников.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни