Концертный директор Оркина раскрыла райдер Меладзе для концертов в России

Артисту нужно заплатить огромный гонорар

В последнее время Валерий Меладзе выступает исключительно за границей. Российские площадки оказались для него закрыты после скандала в ОАЭ, где певец поддержал украинцев. Однако от представлений в России артист не отказывается, он готов выступить на частном корпоративе, но на определенных условиях. О них рассказала концертный директор Ольга Оркина.

Представление Меладзе обойдется заказчику в 12 млн рублей. Также необходимо оплатить все расходы на перелет, трансфер, предоставить доступ в VIP-зал аэропорта и номер в отеле на пять звезд. Артист согласен передвигаться по городу только на автомобиле представительского класса. Например, Mercedes-Benz W222. Его команде при этом нужен свой автобус на 25 мест.

В райдере Меладзе указано, что в гримерке артиста должны ждать воды, кофе, чай, фруктовые и колбасные нарезки, 15 бутылок колы и 12-летний виски, стоимостью около 12 тысяч рублей. Артист просит и суточные в 250 евро для себя 200 для менеджера.

При этом концертный директор считает, что вряд ли россияне будут рады видеть Валерия Меладзе в стране. До скандала он был знаменит как один из самых беспроблемных артистов, но в 2023 году все изменилось.

"Ему будет нелегко отмыть такую репутацию. На мой взгляд, о больших концертах Меладзе придется забыть", – подытожила Оркина.

Ранее хакеры опубликовали скандальную переписку братьев Меладзе о Брежневой.