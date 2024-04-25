Тайное стало явным: раскрыты настоящие имя и фамилия Аниты Цой

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Все тайное, как известно, становится явным. Еще несколько лет назад племянники называли певицу Аниту Цой "тетей Аней". Ведь это и есть ее настоящее имя артистки, данное ей от рождения.
Стоит заметить, что многие звезды берут себя для сцены яркие псевдонимы. Например, Елена Воробей была с детства Лебенбаум, а Лариса Долина – Ларисой Кудельман.
Что же касается Аниты Цой, то она призналась, что родители хотела назвать ее в честь французской революционерки Аннет Ривьер из романа-драмы Ромена Роллана "Очарованная душа". Но в ЗАГСе иностранное имя давать ребенку запретили. "Так я стала Анной, – пояснила Цой. – И крещена я была тоже как Анна".
А в 45 лет она официально поменяла имя с Анны на Аниту. Просто именно так артистку называли в молодости, когда она работала пионервожатой в лагере.
Пришлось ей сменить и фамилию. После свадьбы певица была по документам Анной Цой, но поняла, что это имя ей не подходит. Мол, "Анна Цой" звучит грубовато. Так стала она Анитой в паспорте.
По одной из версий это имя имеет испанские корни и в переводе означает "изящная", "грациозная". Согласно другому варианту, имя является производным от Анны, поэтому означает "милость", "благодать". Но возможно, что у имени древненемецкое происхождение и переводится оно как "милая".
По признанию певицы, дольше всех ее продолжала называть Анной мама. Супруг же привык быстро и перешел на Аниту почти сразу.
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