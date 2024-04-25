Mash: у Маслякова нашли опухоль в легких

Состояние главы "АМиК" ухудшилось

Александр Масляков был вынужден отойти от работы в КВН, поскольку страдает от серьезной болезни. Впервые СМИ удалось узнать, от какого диагноза страдает телеведущий.

Оказалось, что после перенесенного ковида в 2020 году у Маслякова нашли опухоль в легких, избавиться от которой с помощью операции нельзя. Теперь знаменитости необходимо находится под постоянным присмотром врачей и не нагружать себя. 82-летнему ведущему приходится быть на поддерживающем лечении.

Тем не менее, в последнее время его состояние серьезно ухудшилось. Поэтому было принято решение назначить нового ведщуего КВН Дмитрия Хрусталева. Сам знаменитость говорил, что получил должность на постоянной основе, однако сын Маслякова эту информацию опровергал, указывая, что замена носит временный характер.

Неизвестно, является ли опухоль у Александра Васильевича злокачественной или доброкачественной. Официального комментария о состоянии здоровья Маслякова родственники не давали.