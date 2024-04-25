Трансвестит после операции: надутую Бабкину перепутали со Зверевым

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У себя на странице в запрещенной социальной сети певица выложила короткий ролик – так называемый backstage модной фотосессии. Яркая канареечная водолазка, такие же бусы, смелый макияж – казалось бы, смотри да любуйся. Но вот подписчики артистки перемен во внешности певицы не оценили. И стали глумиться да креститься.
"Как трансвестит после операции", "Скоро станет как Гурченко – глаза перестанут закрываться, а губы треснут от силикона", "Думала, что это Зверев, который стал брюнетом", "Лицо новое, а канализация старая", "Скулы как кувалды", "Кукла искусственная, как Майкл Джексон", "Перебор с ботоксом – страшно смотреть", – зубоскалят люди в комментариях. Они считают, что артистка выглядит искусственно и комично. Мол, надула себя и стала неузнаваемой.
Стоит заметить, что Надежда Георгиевна отрицает злоупотребление пластикой. Мол, ее секрет – в хорошей косметике и грамотных поддерживающих процедурах, типа, массажа. "Можно вспомнить, как как было раньше, – улыбается Бабкина. – Бывало, свеколочкой щечки намазал, угольком бровки подвел – и вперед. И сейчас на этих природных основах можно создать нашу косметику".
Не исключено, что ее могли забрать правоохранители