Трансвестит после операции: надутую Бабкину перепутали со Зверевым

Надежде Бабкиной идет 75-й год. Но она следит за собой и выглядит так, как не выглядят иные молодые. Правда, молодость "казачки" не всем нравится.

У себя на странице в запрещенной социальной сети певица выложила короткий ролик – так называемый backstage модной фотосессии. Яркая канареечная водолазка, такие же бусы, смелый макияж – казалось бы, смотри да любуйся. Но вот подписчики артистки перемен во внешности певицы не оценили. И стали глумиться да креститься.

"Как трансвестит после операции", "Скоро станет как Гурченко – глаза перестанут закрываться, а губы треснут от силикона", "Думала, что это Зверев, который стал брюнетом", "Лицо новое, а канализация старая", "Скулы как кувалды", "Кукла искусственная, как Майкл Джексон", "Перебор с ботоксом – страшно смотреть", – зубоскалят люди в комментариях. Они считают, что артистка выглядит искусственно и комично. Мол, надула себя и стала неузнаваемой.

Стоит заметить, что Надежда Георгиевна отрицает злоупотребление пластикой. Мол, ее секрет – в хорошей косметике и грамотных поддерживающих процедурах, типа, массажа. "Можно вспомнить, как как было раньше, – улыбается Бабкина. – Бывало, свеколочкой щечки намазал, угольком бровки подвел – и вперед. И сейчас на этих природных основах можно создать нашу косметику".