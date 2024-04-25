Сидни Суини показала фото в купальнике во время отдыха на Гавайях

Девушка похвасталась стройными формами

Актриса Сидни Суини поделилась с поклонниками снимками с отдыха. Сейчас звезда "Эйфории" находится на Гавайях, где весело проводит время в компании друзей.

Знаменитость показала свою фотосессию на внедорожнике. Она позировала в джинсовых куртке и шортах, а также черном купальнике, который не стала скрывать под одеждой. Суини хвасталась подтянутым прессом и стройными ногами.

"На одну секунду зависли на Гавайях", – подписала она публикацию.

Снимок за короткое время собрал более 2,3 млн лайков пользователей, а также более 4 тысяч восторженных комментариев.

Как известно, Сидни Суини тщательно следит за своей фигурой, хотя нередко получает критику за свой излишне сексуализированный образ. Актриса с 14 лет занималась смешанными единоборствами, но отказалась от них, поскольку это контактный вид спорта, который может помешать ее актерской карьере.

Сейчас она поддерживает себя в форме с помощью нового пилатес-направления SolidCore, который прокачивает все мышцы тела. Также она правильно питается, пьет только воду и иногда устраивает себе разгрузочные дни.