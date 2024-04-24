Самого уставшего кота записали на видео

Котейка готов спать в любых условиях

В социальных сетях появилось огромное множество видеороликов, посвященных братьям нашим меньшим. Наблюдение за животными позволяет расслабиться и отвлечься от насущных проблем. Например, подборка с самым уставшим на свете котом – настоящий источник позитива, видеоролик точно вызовет улыбку.



Котик предпочитает особо не церемониться и отправляется в объятия Морфея в любой удобной ситуации. Любящие хозяева сделали целый калейдоскоп из видеороликов с необычным отдыхом кота. Место и его комфортность явно не являются решающими критериями при желании котика прикорнуть.

Судя по забавным кадрам, котейка может спать в огромной корзине, прямо на столе или растянувшись в странной позе на диване и так далее. Больше всего интернет-пользователей насмешила любовь котофея ко сну в раковине. Малышу очень нравится располагаться в умывальнике и отправляться в мир грез.