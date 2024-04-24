Поднял гонорар на полмиллиона: сколько стоит пригласить Митю Фомина с концертом

Поднял гонорар на полмиллиона: сколько стоит пригласить Митю Фомина с концертом
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
По прогнозу Минэкономразвития инфляция на конец 2024 года будет составлять 5,1%. Но артисты решили не ждать декабря, и подняли свои гонорары уже сегодня.

Митя Фомин сегодня – нарасхват. "На этой неделе я выступаю на Фрунзенской, следом у меня концерт в музыкальном баре Petter на Петровке, а потом улетаю выступать в Турцию – 4 мая у меня там концерт в отеле RIXOS SUNGATE, – рассказал певец корреспонденту "Утро.ру" на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ". – И все это – платные истории".

Но сколько стоит сегодня концерт Фомина? "Хорошие артисты стоят дорого, – объяснил исполнитель. – К тому же все вокруг очень подорожало – весь спектр услуг шоу-бизнеса. И я не стал исключением? Почему я должен продавать себя дешево?!"

Митя признался, что поднял свой гонорар на полмиллиона рублей.

"И сегодня за концерт я прошу полтора-два миллиона рублей", – сообщил певец.

Стоит заметить, что заметно увеличила гонорар и возвращающая на сцену после более четырех месяцев опалы Лолита. Если раньше Милявская была готова выступить за четыре миллиона рублей, то сейчас – уже за пять миллионов плюс еще 500 тысяч надо заплатить в качестве оплаты технического райдера. Как говорят, желающие услышать "Раневскую", "Шампанское" и "Титаник" на майских праздников уже есть.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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