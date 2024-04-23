Актриса Уилсон заявила, что посетила наркооргию с представителем семьи Виндзоров

Наркооргия с представителем Виндзоров: в Лондоне новый скандал
Фото: www.unsplash.com
Популярная артистка сделала громкое заявление

В последнее время скандалы вокруг британского семейства не умолкают. Чего стоит только конспирологическая версия о том, что любимицу британцев принцессу Кейт Миддлтон "принесли в жертву" оккультному ритуалу. Теперь выяснилось, что известная австралийская актриса побывала на оргии с запрещенными веществами, куда ее пригласил член королевской семьи Великобритании.

Артистка Ребел Уилсон рассказала, что один из представителей Виндзоров пригласил ее на тематическую вечеринку. Мужчина является 15-м или 20-м в очереди на королевский трон. Венценосная особа уверял привлекательную австралийскую актрису в том, что мероприятие будет посвящено средневековью.

Дело было в 2014-м году. Вечеринку устроили в Калифорнии. Представитель британского королевского семейства рассказал девушке, что на мероприятии не хватает привлекательных представительниц прекрасного пола и обещал феерическое шоу.

Уилсон решила, что сможет подыскать себе на вечеринке приличного бойфренда и согласилась. Шоу действительно было на уровне – гостей развлекали акробаты, рыцари и русалки. Однако в какой-то момент девушка поняла, что мероприятие является наркооргией – среди гостей активно распространяли запрещенные вещества. После этого звезда спешно покинула вечеринку.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
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