Онкобольная Миддлтон попыталась помириться с Маркл: ничего не вышло

Американка не планирует приезжать в Британию для налаживания контакта

После объявления о онкологическом заболевании Кейт Миддлтон и принц Уильям протянули оливковую ветвь Гарри и Меган Маркл. Будущие монархи решительно настроились наладить отношения с родственниками, однако те не испытывают аналогичного энтузиазма, передает The Daily Mirror.

Герцоги Уэльские пригласили принца с его супругой, чтобы повидаться с племянниками Арчи и Лилибет и дети могли наладить отношения со своими двоюродными братьями и сестрой. Но пока получить положительного ответа от них так и не удалось.

Сообщается, что принц Гарри планирует свой визит в Англию в ближайшее время, чтобы принять участие в одном из важных мероприятий – игры Invictus. Это бы стало для него важным шагом в попытке помириться с братом. Однако пока не сообщается, приедет ли вместе с ним Меган Маркл.

По данным СМИ, Гарри был последним членом семьи, кто узнал о раке у Кейт. Это только укрепило у него мысль, что все в дворце относятся к нему с пренебрежением как к запасному королю.

Если все же герцог Сассекский откажется от визита в Англию, то ему придется выступить с официальным заявлением, почему он пошел на это в свете непростой ситуации в семье. И этот шаг, по мнению королевских экспертов, будет иметь судьбоносное решение не только для отношений между братьями, но и для всей монархии.

Ранее королевский эксперт назвал точный диагноз Кейт Миддлтон.