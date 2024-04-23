Молодой муж Татьяны Булановой задолжал судебным приставам около 9 млн рублей

Должник и нарушитель ПДД: всплыла неприятная правда о молодом муже Булановой
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
У ряда инстанций есть вопросы к бизнесмену

В прошлом году все активно обсуждали новый брак популярной российской певицы Татьяны Булановой. Третьим мужем знаменитости стал преуспевающий предприниматель Валерий Руднев, мужчина значительно младше своей супруги, что добавило пикантность этому союзу. Теперь же выясняется, что бизнесмен по уши в долгах.

Оказалось, что у Руднева скопились многомиллионные долги перед налоговиками и судебными приставами. Мужчина занимается предпринимательством в сфере питания, у него есть несколько ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. По информации, которая появилась в распоряжении журналистов, бизнесмен должен налоговикам более 740 тысяч рублей.

Кроме того, огромный долг у мужа Татьяны Булановой висит перед судебными приставами. На соответствующем сайте супругу знаменитости посвящено целых две страницы с судебными производствами на общую сумму почти девять миллионов рублей.

Кроме того, Руднев оказался нарушителем Правил дорожного движения. За ним числится множество неоплаченных штрафов ГИБДД. Разумеется, всплывшая неприглядная правда несколько портит картину счастливого замужества. Представители певицы пока не комментировали вскрывшуюся информацию.

К слову, ранее сын Татьяны Булановой рассказал, что переживает за мать из-за ее молодого мужа.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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