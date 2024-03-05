Буланова сделала признание о рождении третьего ребенка

Певица замужем за молодым бизнесменом

Татьяна Буланова поразила общественность летом прошлого года. Певица, разменявшая пятый десяток, снова вышла замуж. Этот брак среди прочего оказался самым необычным, ведь избранник артистки младшее ее почти на 20 лет. Многие с первого дня пророчат этому союзу скорый конец, однако сама Татьяна уже в который раз подтверждает: у них с Валерием Рудневым все прекрасно.

Исполнительница уже в который раз делает заявления о рождении третьего ребенка. Сначала это были просто слова о том, что она готова подарить мужу наследника, а теперь доказала это делом. Выяснилось, что Буланова заморозила яйцеклетки и при необходимости готова снова окунуться в материнство.

"Я давно яйцеклетки заморозила, это было семь лет назад, подруга меня активно натолкнула на мысль", – рассказала исполнительница.

Она призналась, что в тот момент даже не думала рожать, процедуру сделала на всякий случай. Сейчас не исключает того, что решилась на это не зря. Впрочем, в настоящий момент вопрос о рождении молодому бизнесмену наследника не стоит остро, рассказала Буланова.

Известно, что сейчас артистка с супругом живут порознь: Валерий – в Москве, Татьяна – в северной столице России. Исполнительница заявила, что они просто "постоянно в движении" и она не считает такой образ жизни странным. А вот сын Булановой заявил о страхе из-за молодого мужа матери.