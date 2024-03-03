Сын Булановой поделился страхом из-за ее молодого мужа: что происходит в браке

Наследник всего на шесть лет младше отчима

Летом прошлого года Татьяна Буланова ошарашила общественность. Она в третий раз связала себя узами брака. При этом выбор пал на молодого бизнесмена Валерия Руднева. Бывший теннисист младше певицы на целых 19 лет, однако это не помешало их любви. Своим мнением по поводу брака матери поделился ее сын Александр.



Молодой человек живет самостоятельной жизнью и редко просит помощи у звездной матери. Он рассчитывает только на свою зарплату, а если и берет деньги в долг, то всегда старается вернуть. Сейчас Александр работает в ресторане, который его матери подарил молодой супруг.



Несмотря на внешнюю идиллию в отношениях Булановой и Руднева, некоторая тревога не покидает сердце сына знаменитости. Он признался, что переживает за свою маму.

"Я опасаюсь за ее счастье, а оно сейчас в руках Валерия", – поделился своим страхом за мать наследник.

Впрочем, сама Татьяна, судя по всему, прибывает на седьмом небе от счастья. Ни о каких скандалах в новой ячейке общества не слышно. Влюбленные живут душа в душу. Дошло до того, что Татьяна даже начала говорить о возможном появлении общих детей с любимым мужем. Так что поклонники очень рады за певицу, которая наконец-то сумела обрести личное счастье.



К слову, недавно Татьяна Буланова заявила о своих проблемах с алкоголем.

