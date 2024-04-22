Масляков-младший опроверг уход отца с поста ведущего КВН

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Слухи о том, что Александр Масляков решил окончательно уйти с поста ведущего КВН, являются неправдой. Такое заявление сделал его сын Александр Масляков-младший. По его словам, отец может и дальше вести выпуски юмористического шоу, если у него появится желание.
"Эта информация на данный момент не соответствует действительности", – прокомментировал он уход отца из КВН.
Ранее стало известно, что Дмитрия Хрусталева выбрали в качестве замены Александра Маслякова на телевизионном проекте. Юморист провел все восьмушки, также он вести четвертушки. Как сам рассказывал артист, его кандидатуру одобряли два года, выбирая между ним и Валдисом Пельшем.
После пандемии Александр Масляков практически перестал появляться на ТВ. Как рассказывали источники, врачи советовали снизить ему рабочую нагрузку после пандемии коронавируса. На этом фоне на КВН его стали заменять другими ведущими, а свою долю в компании "АМиК" он полностью передал сыну.
Во время одной из последних игр, как рассказали очевидцы, изменения были замечены и в составе жюри. Там сидели Валдис Пельш, Михаил Галустян, Евгения Медведева, а посередине находился певец SHAMAN.
Продюсер принял окончательное решение
Ему грустно, что талантливые люди растрачивают себя за рубежом