Сафонов отреагировал на комментарии об его внешнем виде

Переехавший в Израиль Сафонов жестко ответил критикам
Кирилл Сафонов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость объяснил, почему он внешне постарел

Известный артист Кирилл Сафонов последние годы живет в Израиле – туда он перебрался раньше событий февраля 2022 года. Знаменитость не скрывает своих политических взглядов, а также активно поддерживает страну, гражданином которой теперь является.

Сафонов нередко подвергается критике со стороны россиян. Люди напоминают ему, что своей популярностью он обязан России – тут у него были солидные заработки в российских сериалах и кинопроектах. Его высказывания об Израиле народ тоже критикует, поскольку не припоминает, чтобы также активно знаменитость поддерживал российскую сторону.

"Лучше бы молчал! Молча хоть не знали, какой он", – возмущаются люди у него на странице.

Фото: соцсети

На заявления критиков Сафонов отвечает лаконично. В полемику он старается не вступать, но показывает, что относится ко всем резким заявлениям в свой адрес насмешливо.

"Мне тут заметили, что виски слегка поседели... Замечу в ответ, что в последнее время виски не поседели только у юношей, мерзавцев и идиотов", – написал он.

Ходили слухи, что его супруга Александра Савельева не так давно вернулась в Россию. Якобы артистка намеревается выступать на корпоративах за 600 тысяч рублей. Сафонов прокомментировал новости, заявив, что ни он, ни его жена об этом даже не знали.

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