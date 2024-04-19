Михалков заявил, что ему жал покинувших Россию звезд

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Режиссер Никита Михалков выступил перед журналистами и высказался о покинувших Россию звездах. Он признался, что ко многим из них испытывает искреннюю жалось. Например, в их числе известный комик Семен Слепаков*.
Михалков уверен, что артист перед своим отъездом надеялся остаться таким же востребованным, каким он был в Москве. Однако этого не случилось. При этом юмориста он считает невероятно талантливым.
"Все его песни острые, его фильм замечательный. Вот они уехали и думали, что будет все так же", – сказал знаменитость.
Режиссер сравнил сбежавших из России звезд с людьми, уехавшими за границу в период эмиграции 1922 года. В те времена высланные воспевали свою страну, а современные релоканты, напротив, ее только критикуют. Но, указал он, на нелюбви ничего построить нельзя.
Никита Михалков возмутился, что покинувшие РФ деятели культуры долгое время оставались безучастными к тому, что происходило на приграничных территориях с 2014 года. При этом он отметил, что и для некоторых оставшихся в стране темы конфликта до сих пор не существует, либо они попросту не хотят ничего о ней знать.
Ранее Михалков заявил о смерти американского кинематографа и премии "Оскар".
*признан иноагентом по решению Минюста РФ
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