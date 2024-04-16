Кинокомпания Кончаловского показала убыток в 22,4 млн рублей

Артисты лишились огромной суммы денег

В последнее время Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая сталкиваются с проблемами, связанными с их российским бизнесом. Как известно, проживать знаменитая семья предпочитает в Италии, а в России у них остались несколько фирм.

Режиссер является основателем собственной кинокомпании и продюсерского центра. Не так давно Кончаловский передал долю своей супруге, и вскоре после этого обе организации показали серьезный убыток. Кинопроизводство ушло в минус на 21,3 млн рублей, центр еще на 1,1 млн.

Сообщается, что сейчас Юлия Высоцкая владеет контрольным пакетом акций в компаниях собственного супруга. Ей принадлежит порядка 45% от общей доли ценных бумаг.

Это не единственный бизнес в семье, который терпит серьезные финансовые трудности. Недавно актриса закрыла свою кулинарную студию, поскольку она ушла в минус почти на 5 млн рублей. Всего на ее имя оформлено 13 фирм, которые занимаются общепитом.

Ранее стало известно, что Высоцкую оштрафовали за использование чужих фото на собственном кулинарном сайте. Телеведущая выдавала красивые снимки сырников за свои.