Кэмерон Диаз вместе с мужем посещает психотерапевта

Кэмерон Диаз вместе с мужем посещает психотерапевта
Кмерон Диаз. Фото: MSU Studio/The Photo Access/www.globallookpress.com
Артисты нашли способ правильно решать проблемы в браке

Голливудская актриса Кэмерон Диаз последние годы решила забросить свою карьеру, посвятив все свободное время мужу и детям. Не так давно пара стала родителями во второй раз, у них появился сын. 51-летняя артистка нисколько не жалеет о своем выборе, поскольку, как оказалось, в семье царит идилия благодаря регулярным походам к психотерапевту.

По данным зарубежных СМИ, Диаз давно находится в терапии и стала водить на сеансы еще и своего супруга Бенджи Мэддена, чтобы решать проблемы в отношениях до того, как они стали серьезными.

Впервые актриса стала матерью в 2019 году – у них появилась на свет дочь Рэддикс, которую выносила суррогатная мать. Тогда Кэмерон признавалась, что долгие годы мечтала стать матерью и прошла крайне непростой путь для воплощения этого в жизнь. 

После этого пара долго надеялась, что сможет стать родителями во второй раз. Это событие стало невероятно счастливым для Мэддена и Диаз, поскольку им очень нравится заниматься семейными делами.

"Она считает, что ей невероятно повезло, что теперь у нее двое детей", – говорят источники.

Источник: OK!

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