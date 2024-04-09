Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер Рудченко

Певице стоит поумерить амбиции

В последнее время поговаривают, что бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева может вернуться на большую сцену. В информационном пространстве активно распространяются слухи о том, что артистка запланировала гастрольный тур, посвященный ее 75-летию. Своим прогнозом по поводу шансов "Женщины, которая поет" покорить Европу поделился известный продюсер Павел Рудченко.



Артистка отметит очередной юбилей меньше, чем через неделю – 15 апреля. По некоторым данным, к этому торжественному событию будет приурочен гастрольный тур. Разумеется, рассчитывать на то, что Пугачева покажется в родной стране, не приходится. Тем более, что в России все громче говорят о необходимости признать артистку иностранным агентом.

Таким образом, скорее всего, знаменитость отправится радовать европейскую публику. Впрочем, по мнению известного продюсера, артистке не стоит рассчитывать на возможность выступить на сценах крупных европейских стран. Рудченко считает, что Пугачевой придется ограничиться прибалтийскими странами.

"Я думаю, ее гастрольный тур по Европе ограничится Прибалтикой", – сказал он.



Продюсер пояснил, что в крупных европейских странах не найдется достаточного количества почитателей таланта Аллы Пугачевой. Максимум, на кого она может рассчитывать, это советская эмиграция, а за счет нее большой зал не собрать.

К слову, ранее была названа главная ошибка Аллы Пугачевой.