Агутин раскрыл главный секрет Пугачевой

Теперь все ясно: Агутин раскрыл главный секрет Пугачевой
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анита Цой представила грандиозный этно-мюзикл "Ожерелье России. Легенды". Среди оценивших эту работу был и легендарный певец, поэт-песенник, композитор, организатор концертов, музыкальный критик Николай Агутин.

Николай Петрович готовится отмечать день рождения – 15 апреля ему исполнится 89 лет. "Налью стакан кваса в этот день, – улыбается музыкант. – Просто знаю, что за жизнь свою бочку вина я выпил, мне хватит".

Интересно, что 15 апреля поздравления будет принимать и Алла Пугачева – певице исполнится 75 лет. "Когда она работала в "Веселых ребятах", то мы отмечали дни рождения вместе, – вспоминает Николай Агутин. –  Руководитель нашего ансамбля Павел Слободкин увидел ее на одном конкурсе (на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в 1974 году – Прим. ред.), и очень она ему понравилась. А я понял, что это та самая, которая пела: "Ой, хорошо!" Но в нашем ВИА она ждала своих песен месяца три".

Поначалу Слободкин ставил Пугачеву на бэк-вокал, но вскоре ей стало отводиться две песни в первом отделении, а затем по две песни в обоих отделениях. "Пугачева пела вместе с четырьмя ребятами финальную песню первого отделения: "У той горы", – рассказал Агутин. – Правда, сегодняшние ее песни я не слышал".

Раскрыл Агутин раскрыл и главный секрет Пугачевой. "Ее главный секрет – в таланте, – сообщил Николай Петрович. – Можно что угодно говорить про нее "с потолка", лить нечистую воду. Но она же талантливая! Она же как выходит, так сразу и приковывает к себе все внимание. В "Веселых ребятах" она работала два года, и я каждый раз на ее выступление выбегал в зрительный зал – так меня тянуло ее послушать. И каждый раз она что-то по-другому пела. Она владеет правильной подачей, поэтому ты и слушаешь ее, уши развесив".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Теперь ясно, почему Алла Пугачева столько лет остается на коне и номером один на российской сцене. Даже на пенсии она продолжает быть самым обсуждаемым артистом.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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