Яна Поплавская раскритиковала Успенскую за плохое пение

Актриса была очень строга

Популярная советская и российская артистка Яна Поплавская славится своей готовностью жестко отчитывать даже именитых коллег по сцене. В первую очередь, знаменитость, которая позиционирует себя как одна из главных патриоток России, критикует тех, кто не проявляет особой любви к родине. Однако достается и остальным.



В этот раз Яна Поплавская выступила с разгромной тирадой в адрес популярной российской певицы Любови Успенской. Причиной для жесткой, критической заметки стало непрофессиональное пение артистки. В социальных сетях активно распространяется видеоролик, на котором обладательница американского гражданства Любовь Залмановна неудачно исполняет собственный хит "По полюшку".

На кадрах певица действительно практически не попадает в ноты, ее исполнение режет слух. Поплавская издевательски прокомментировала пение Успенской. Она подчеркнула, что видеоролик с выступлением может вызвать истерику у детей, которым потом начнут сниться кошмары. Также звезда отсоветовала слушать подобных артистов людям с чувствительной психикой.

Впрочем, преданные поклонники Успенской считают, что видеоролик был подвергнут обработке. Многие подчеркивают, что на самом деле Успенская отлично поет и часто выступает без фонограммы. Защитники певицы уверены, что кто-то специально замедлил видеоролик для того, чтобы пение артистки казалось полупьяным и непрофессиональным.

К слову, ранее Поплавская строго отчитала Кристину Орбакайте.