Робби Уильямс заявил о контактах с инопланетянами

Известный певец заявил о контактах с инопланетянами
Робби Уильямс. Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Артист встречался с ними несколько раз

Британский певец Робби Уильямс утверждает, что является спецпосланником внеземной цивилизации. Инопланетяне выбрали его из-за популярности, заявил 50-летний артист.

Знаменитость рассказал, что однажды видел "золотой шар света", который, по его мнению, является внеземным. Потустороннее существо вступило с ним в контакт во время записи музыки. 

Уильямс считает, что больше всего шансов повстречаться с инопланетянами в Лос-Анджелесе. 

"Такое ощущение, что здесь есть вихри, это очень странная земля", – объяснил он.

Артист утверждает, что он увидел межгалактическое существо, когда исполнял свою песню "Arizona". Яркий световой шар появлялся каждый раз, когда играла мелодия, и исчезал, когда она останавливалась. Это, по его словам, происходило четыре раза. После инопланетяне поднялись в небо и устроили в нем необычайное световое шоу.

Источник: Irish Star

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