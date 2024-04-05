Анна Семенович снялась в откровенном наряде после похудения

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Известная российская певица Анна Семенович периодически радует публику откровенным контентом. Красотка ведет непримиримую войну с лишними килограммами и решила похвастаться перед подписчиками результатами очередного похудения.
Анна Семенович устроила жаркую фотосессию, для которой подобрала соблазнительный откровенный наряд. Красотка надела стильное черное белье, а сверху накинула рубашку. При этом рубашка расстегнута таким образом, чтобы пышная грудь знаменитости игриво выглядывала наружу. Также артистка призналась, что к весне сумела сбросить целых шесть килограммов, что явно добавило ей уверенность в себе и подняло настроение.
Дабы подогреть интерес публики к видеоролику, красотка добавила взгляду томность, соблазнительно приоткрыла рот и поизвивалась роскошным телом на камеру. Горячий контент привел публику в восторг. Знаменитую артистку забросали восхищенными комментариями.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела фотография популярной артистки, которая решилась сняться полностью голой.
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