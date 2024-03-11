Рухнула за кулисами и умерла юная актриса: мать назвала причину трагедии

Девушке было всего 22 года

Накануне информационное пространство разорвали новости о страшной трагедии, которая произошла в цирке популярного артиста и дрессировщика тигров Эдгарда Запашного. Сразу после выступления умерла одна из звезд развлекательного учреждения Влада Морозова. С комментарием по поводу трагедии выступила мать покойной.



Артистка Большого Московского государственного цирка блестяще отыграла свою программу, затем скрылась за кулисами, где неожиданно рухнула в обморок. Юной циркачке тут же вызвали скорую. Владу Морозову отправили в реанимацию, где, к сожалению, она скончалась.



Вскоре в прессе поползли слухи, что хрупкая 22-летняя знаменитость якобы страдала от анорексии. Однако безутешная мать покойной Наталья выступила с опровержением этих сплетен. Родительница заявила, что ее дочь была настоящим трудоголиком, именно бесконечная любовь к работе стала причиной трагедии.



Наталья подчеркнула, что юная циркачка очень много времени отдавала работе и была под большой нагрузкой. Из-за этого сердце девушки не выдержало и она скоропостижно скончалась.



К слову, ранее стало известно о большой трагедии в культурной сфере. Внезапно прямо перед выступлением на концерте в честь 8 Марта скончался популярный певец.

