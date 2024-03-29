Самбурскую застукали в интимный момент: наминали ягодицы

Самбурскую застукали в интимный момент: наминали ягодицы
Анастасия Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Жаркие кадры порадовали мужчин

Анастасия Самбурская для многих является завидным примером ожесточенной борьбы с несовершенствами. Артистка готова проводить долгие часы в спортивном зале для того, чтобы достичь идеального внешнего вида. Красотка постоянно находит в себе места, над которыми еще нужно потрудиться – и упорно работает.

Успехами на пути самосовершенствования Анастасия не стесняется делиться с окружающими. Недавно в социальных сетях появился пикантный видеоролик, на котором одна из самых красивых артисток современности запечатлена в интимный момент.

Некто заснял на видеокамеру, как массажист наминает Анастасии упругие ягодицы. Многим стало интересно, кто же наблюдает за актрисой в такой интимной обстановке. Имя свидетеля процедуры осталось за кадром, зато сами снимки Самбурская не постеснялась выложить в интернет.

Такая смелость порадовала многочисленных поклонников знаменитости. Мужчинам особенно понравилось наблюдать за тем, как разгоняют кровь и лимфу по аппетитному бедру знаменитости. Округлые формы Анастасии восхитили публику.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию популярной певицы, сделанную прямо в ванне. Известная на весь мир артистка решилась на смелый шаг.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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