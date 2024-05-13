Украинская актриса Кошмал назвала коллег по "Сватам" "больными людьми"

"Больные люди": украинка Кошмал высказалась про коллег по "Сватам"
Анна Кошмал. Кадр "Сваты", 2008-2021 гг.
Девушка больше не общается с артистами из России

Последние два года украинская актриса Анна Кошмал, которая запомнилась ролью Жени в телесериале "Сваты", нелестно высказывается о своих коллегах по проекту. Сперва девушка утверждала, что Федор Добронравов и Татьяна Кравченко стали ей настоящей семьей. Поэтому она не понимала, как те могли поддержать Россию и перестать с ней общаться. Сейчас же артистка изменила риторику.

По словам Кошмал, коллеги по "Сватам" никогда не были ей близкими людьми. Она говорит, что могла поужинать вместе с Кравченко и Добронравовым, пообщаться, но вне съемок между ними особого общения не было. Для нее артисты являются абсолютно чужими людьми.

Что касается событий февраля 2022 года, то Кошмал уверяет, что не имела каких-то ожиданий в отношении Кравченко и Добронравова. Хотя некоторое время назад утверждала обратное и обвиняла их в предательстве.

"Пусть сами в этом болоте возятся. На больного человека как-то странно обижаться. Что было в прошлом – остается в прошлом", – подытожила актриса.

Ранее на претензии Кошмал ответил Федор Добронравов. Он утверждает, что не видел и слышал новостей, в которых девушка высказывается о нем нелестным образом, поскольку "не дружит с интернетом".

Источник: Утро.ру
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