Умер знаменитый советский артист балета Николай Дорохов

Умер знаменитый советский артист Дорохов
Фото: www.unsplash.com
Звезды не стало на 66-м году жизни

Сегодня, 26 марта, представители пресс-центра Большой театра поделились с публикой удручающей новостью. Стало известно о смерти выдающегося культурного деятеля, знаменитого советского артиста Николая Дорохова.

Николай Николаевич внес большую лепту в развитие культурной сферы в нашей стране. Блистательный артист балета после завершения собственной карьеры посвятил свою жизнь обучению новых танцоров. Для коллег, фанатов, последователей и родных знаменитости его уход стал невосполнимой потерей.

Известно, что заслуженный артист Узбекской ССР завершил свое земное пребывание накануне, 25 марта. Танцору было 65 лет. Целых два десятилетия в период с 1976 по 1996 год Николай Николаевич был солистом балетной труппы Большого театра.

Траурная церемония прощания с Николаем Дороховым назначена на 27 марта. Она пройдет на Миусском кладбище в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Все желающие могут посетить печальное мероприятие и поучаствовать в проводах артиста в последний путь.

К слову, ранее стало известно о кончине популярного артиста из телесериала "Бандитский Петербург" Александра Карпухова. Первым о страшной трагедии заявил близкий товарищ покойного, знаменитый актер Александр Андреев.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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