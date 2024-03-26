Зрители отказываются идти на концерт "Пикника" после теракта

Не все готовы слушать выступление после случившегося

Группа "Пикник" стала одной из немногих не отказавшихся от отмены своих концертов после теракта в "Крокусе". Новое выступление коллектива планируется 27 марта в питерском концертном зале "Октябрьский". И хотя билеты на мероприятие были раскуплены еще за два месяца, сейчас постепенно люди сдают их обратно, отказываясь идти на представление любимых музыкантов.

С чем связаны отмены не сообщается. Некоторые люди могут бояться оказаться в месте массового скопления людей, опасаясь нового теракта. Однако, как объясняют представители концертной площадки, в день выступления охрана будет работать там в усиленном режиме.

При этом значительная часть людей не боится возможного повторения стрельбы уже в Санкт-Петербурге. Отказные билеты моментально покупают те, кто хочет попасть на концерт. Сейчас в свободной продаже не осталось ни одного пустого места в зале.

"Завтра, в день концерта, может быть, будет еще что-то (в продаже)", – говорят представители "Октябрьского".

Всего концертная площадка в Питере вмещает 3,7 тысяч зрителей. Как ранее заявляла группа, все средства со сборов будут отправлены пострадавшим и семьям погибших в "Крокусе". При этом известно, что уже россияне собрали беспрецедентную сумму в качестве благотворительности тем, кто пострадал в результате теракта.