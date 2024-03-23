Что известно о будущем группы "Пикник" после кровавой трагедии в "Крокусе"

"Новое измерение": что известно о будущем группы "Пикник" после трагедии в "Крокусе"
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сможет ли коллектив с большой историей вернуться на сцену и давать концерты.

22 и 23 марта в столичном зале "Крокус Сити Холл" рок-группа "Пикник" должна была отыграть два концерта "Новое измерение" с симфоническим оркестром.

"Откроем новое измерение, встряхнем расцветающий день! Те, кому небезразличны такие слова как флюгельгорн, валторна, электрические кото, hardi-gardi, ситар, мы думаем, смогут погрузиться сразу в несколько новых измерений! – анонсировали музыканты. – И, конечно, будет премьера – новая песня "Ничего, ничего не бойся!"

Текст песни окажется в итоге пророческим: "Ничего, ничего не бойся // Ни огня, ни звенящую тень // Утром кровью своей умойся..." Уже известно про 93 погибших и сотни раненых среди тех, кто пришел на концерт "Новое измерение".

Музыканты очень ждали этой встречи с поклонниками. Несколько месяцев репетиций, дорогой свет, качественный звук, костюмы... Потрясенная случившимся Москва всего этого теперь не увидит и не услышит. На официальном сайте коллектива вместо афиши предстоящих выступлений  теперь строчки на фоне горящей свечи: "Вся команда "Пикника" выражает глубокое соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами..."

Ближайшее выступление коллектива намечено на 27 марта в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге. Планировалось, что музыканты выйдут на сцену сопровождении международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением дирижера Михаила Голикова. Почти все билеты проданы – на сайте осталось всего два места по 3200 рублей. Но пока никто не знает, состоится ли выступление после такой трагедии...

А на апрель анонсировано девять концертов группы от Урала до Сибири и Черноземья. Это новая программа "Будущее нас ждет". О судьбе этих выступлений артисты объявят позже.

Источник: "Утро.ру"

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