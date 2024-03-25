Все билеты на ближайший концерт "Пикника" скупили после трагедии в "Крокусе"

Все билеты на ближайший концерт "Пикника" смели после трагедии в "Крокусе"
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
22 и 23 марта группа "Пикник" должна была выступить в столичном зале "Крокус Сити Холл". Но концерт так и не начался - там разыгралась кровавая драма. Что ждет коллектив дальше?

На 27 марта намечен концерт "Пикника" в Санкт-Петербурге. "Откроем новое измерение, встряхнем расцветающий день", – с таким призывом группа "Пикник" обращается к меломанам. И информации об отмене выступления не было.

Команда ждет всех в петербургском БКЗ "Октябрьский" на концерте в сопровождении международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением дирижера Михаила Голикова. И обещает наконец-то презентовать со сцены песню "Ничего, ничего не бойся!" со ставшими пророческими для московских зрителей словами: "Ничего, ничего не бойся // Ни огня, ни звенящую тень // Утром кровью своей умойся, // И встряхни расцветающий день".

Вопреки опасениям, люди не стали сдавать билеты на ближайший концерт группы. Более того, продажи увеличились. На официальном сайте "Октябрьского" к полудню 25 марта оставалось только одно место – центр балкона за 2800 рублей.

Фото: скриншот сайта БКЗ

Поклонники хотят поддержать коллектив после трагедии в "Крокусе", поэтому на концерт идут даже те, кто никогда прежде песен этой рок-группы не слышал. Ведь очень важно показать, что даже трагедия нас не сломала.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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