Все билеты на ближайший концерт "Пикника" смели после трагедии в "Крокусе"

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На 27 марта намечен концерт "Пикника" в Санкт-Петербурге. "Откроем новое измерение, встряхнем расцветающий день", – с таким призывом группа "Пикник" обращается к меломанам. И информации об отмене выступления не было.
Команда ждет всех в петербургском БКЗ "Октябрьский" на концерте в сопровождении международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением дирижера Михаила Голикова. И обещает наконец-то презентовать со сцены песню "Ничего, ничего не бойся!" со ставшими пророческими для московских зрителей словами: "Ничего, ничего не бойся // Ни огня, ни звенящую тень // Утром кровью своей умойся, // И встряхни расцветающий день".
Вопреки опасениям, люди не стали сдавать билеты на ближайший концерт группы. Более того, продажи увеличились. На официальном сайте "Октябрьского" к полудню 25 марта оставалось только одно место – центр балкона за 2800 рублей.
Поклонники хотят поддержать коллектив после трагедии в "Крокусе", поэтому на концерт идут даже те, кто никогда прежде песен этой рок-группы не слышал. Ведь очень важно показать, что даже трагедия нас не сломала.
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