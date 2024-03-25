Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России

Итальянскую звезду погнали из Бельгии из-за России
Певец Пупо. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Европа захлопнула перед артистом двери

Скандал вокруг легендарного итальянского певца Пупо (Pupo) набирает обороты. Артист не побоялся осуждения со стороны Запада и выступил на российской сцене. 15 марта состоялся его большой концерт в Кремле. Простить подобное в Европе не могли. Так, стало известно, что знаменитость погнали из Бельгии.

В скором времени Энцо Гинацци (настоящее имя певца) должен был выступить на крупном фестивале в бельгийском городе Льеж. Однако организаторы решили отказаться от участия артиста. Они не скрывают, что такое решение принято из-за недавнего выступления звезды в России. Как известно, русофобия в европейских странах цветет буйным цветом.

Крупный фестиваль должен состояться в начале июня. По задумке организаторов, он будет радовать публику целых три дня. Фестиваль организовывает итальянская диаспора. Пупо должен был быть главной звездой мероприятия, однако после его поездки в Россию артиста решили отменить.

Ранее на такой же шаг пошли организаторы концерта в литовском городе Шяуляе. Там тоже посчитали, что не могут наслаждаться голосом артиста, посмевшего выступить в России. Сам же итальянский певец не раз подчеркивал, что выступает резко против отмены российской культуры и не готов поддерживать русофобские настроения.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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