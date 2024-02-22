Русофоб Смольянинов* нашел работу в латвийских кабаках

Актер поет в кафе новой родины под звон приборов посетителей

Сбежавший из России Артур Смольянинов* работает ресторанным певцом, развлекая стучащих вилками о тарелки латвийских посетителей. Первое время после бегства он хорохорился и плевался грязью в сторону бывшей родины. В то же время пытался добиться достойного уровня жизни в Латвии, куда перебрался после отъезда из нашей страны.

Не складывалось: актер-иноагент жаловался на то, что найти работу не удается, но при этом клятвенно заверял, что никогда не вернется домой. Он до последнего надеялся, что дерзкие и хамские фразы в адрес России сделают его привлекательным для западных продюсеров и предложения о ролях посыпятся сами собой. Но почему-то ни театральные проекты, ни кино так и не пошли.

В ноябре прошлого года звезда фильма "Девятая рота" докатился до того, что собрал группу музыкантов-эмигрантов и начал петь с ними в подземных переходах, чтобы заработать копеечку на хлеб. Теперь же он сделал карьеру: из переходов перебрался в теплые кафе, где развлекает пьющих и жующих латышей, гордо именуя свой коллектив "камерным" составом группы cheLovek. Написанием песен он занялся примерно три года назад, и вот теперь новый навык пригодился.

Ранее "Утро.ру" приводили слова Стаса Садальского, объяснявшего, почему почти никто из беглых звезд не обрел успеха на Западе.



*признан иноагентом в России