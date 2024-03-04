Вдова "русофоба" Жванецкого назвала самый комфортный для жизни город

Женщина сообщила, на что обращает внимание в первую очередь

Вдова знаменитого российского сатирика Михаила Жванецкого рассказала, какой из крупнейших городов мира считает самым комфортным для проживания. Наталья объявила, что лично для нее таким городом является Москва.



Вероятно, некоторых подобный ответ может удивить. Ведь буквально недавно отгремел скандал вокруг памятника Михаилу Жванецкому в Ростове-на-Дону. Немалое число граждан обвинили покойного в "русофобии" и потребовали снести памятник. Сатирику припомнили его давнее признание в том, что он мечтает сровнять Россию с землей.



В свою очередь, вдова знаменитости считает, что лучше Москвы города нет. Впрочем, в первую очередь, ее интересует уровень комфорта, который может предложить мегаполис. В Москве все говорят по-русски, что удобно для женщины, которая далеко не идеально владеет английским. Также вдову сатирика радует возможность в трудной ситуации позвонить друзьям или знакомым юристам. Это позволяет ей чувствовать себя в безопасности.



Наталья подчеркнула, что уже три десятилетия живет в Москве и не собирается уезжать из российской столицы. Здесь ее все вполне устраивает, а город давно стал родным.

