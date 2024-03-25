"Это не скромно": трясшая голым задом Чиковани высказалась о новом Киркорове

Как королева баттлов оценивает перемены в короле российской эстрады

В декабре прошлого года на красной дорожке концерта "Звезды хайпа" блогер и одна из самых ярких участниц проекта "Влюбись, если сможешь" на ТНТ Виолетта Чиковани появилась в экстравагантном виде – ее пятую точку ничего не прикрывало. Она трясла голым задом перед камерами и в итоге стала главной звездой праздника. И никто потом ее не отменял, хотя она была одета куда более откровенно и даже похабно, чем участники скандально известной "голой" вечеринки.

Вечеринка та, напомним, для Филиппа Киркорова и еще нескольких знаменитостей стала роковой. Последовали запреты, отмены и прочие санкции. Но, спустя два месяца опалы, король российской эстрады первым вернулся к своему народу. Причем вернулся в новом имидже – черный парик, очки. Эдакий отличник! Новый образ ему очень идет. Кажется, что певец накануне 57-летия даже помолодел!

"Как же хорошо выглядит сейчас Киркорова, – ахает Виолетта Чиковани. – Безумно стильно! Его прическа... Это не скромно, а эффектно! Он остается в образе, но у него потрясающие костюмы, энергия. И я считаю, что его сегодняшний образ – это более стильно, чем было раньше".